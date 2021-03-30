Прогноз «АВТОСТАТ»: как быстро восстановится рынок новых автомобилей?

Фактический объем продаж новых легковых автомобилей в России в январе 2021 года составил 97,1 тыс. единиц. Это оказалось ниже результата января 2020 года на 7,4%, а также ниже уровня всех трех сценариев, которые ранее спрогнозировали эксперты агентства «АВТОСТАТ» при подготовке отчета «Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)».

До уровня базового сценария в 106 тыс. единиц этот результат не «дотянул» 9%, а до пессимистичного варианта в 100 тыс. единиц – 3%.

По мнению экспертов, одной из причин снижения рынка в январе могли стать «всплески» ажиотажного спроса, наблюдавшиеся в октябре и ноябре прошлого года. Помимо этого, серьезной причиной мог также выступить дефицит предложений наиболее востребованных моделей и модификаций автомобилей, который возник в последние месяцы 2020 года. Кроме того, в январе продолжался постепенный рост цен на новые автомобили, что также негативно влияло на спрос.

В прогнозе предполагалось, что потребительский спрос существенно активизируется в феврале и марте, и рынок начнет расти более динамично, приближаясь к базовому сценарию. Именно это мы и наблюдаем сейчас: по итогам февраля в нашей стране было зарегистрировано 111,5 тыс. автомобилей, что на 1% выше базового сценария.

Что будет происходить с продажами дальше, и какие тенденции будут влиять на рынок в будущем, можно узнать здесь.

Фото: LADA