Peugeot 208 в феврале впервые стал бестселлером в Европе

Компактный хэтчбек Peugeot 208 по итогам февраля впервые стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в Peugeot, успех 208-й модели нового поколения обусловлен, в частности, тем, что это первый автомобиль бренда, предлагающий бензиновую, дизельную и электрическую модификации.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Peugeot 208 с показателем 18375 реализованных машин (-12%). На второе место вышел Peugeot 2008, чьи продажи составили 17120 автомобилей (+51%). Третий результат показал Volkswagen Golf – реализация этой модели снизилась на 34% до 16185 единиц. Далее идет Toyota Yaris, на котором остановили свой выбор 15467 европейских покупателей (+7%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Fiat Panda, разошедшаяся тиражом 15400 экземпляров (-13%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Renault Clio (15349 шт., -38%), Citroen C3 (15281 шт., -6%), Opel/Vauxhall Corsa (14615 шт., -21%), Skoda Octavia (14554 шт., -2%) и Volkswagen T-Roc (13829 шт., 0%).

Автомобили этих и других марок можно найти в России в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Peugeot