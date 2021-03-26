Genesis в феврале увеличил продажи в России на 27%

Российские дилеры Genesis в феврале нынешнего года реализовали 170 автомобилей, что на 27% больше по сравнению с результатом годичной давности. Таким образом, после январского падения (-48%) продажи Genesis продемонстрировали рост.

Самой популярной моделью корейского премиум-бренда второй месяц подряд становится кроссовер Genesis GV80 (82 шт.), на долю которого в феврале пришлось порядка половины (48%) от общего объема реализации. Напомним, что продажи этой модели начались лишь в декабре прошлого года.

Второе место здесь занял полноприводный седан G80 с результатом 47 единиц – на 24% больше, чем год назад. На третьей позиции – спортивный седан G70 (27 шт.), продажи которого упали на 59%. Также снизилась реализация и у седана G90 (-53% до 14 шт.).

По итогам же двух месяцев 2021 года продажи автомобилей Genesis в России составили 227 единиц, что на 7% меньше, чем в январе – феврале прошлого года.

Полный список дилеров Genesis (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Genesis