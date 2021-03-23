Пикап Volkswagen Amarok покинул российский рынок

Компания Volkswagen завершила продажи пикапа Amarok на российском рынке. В последние годы эта модель поставлялась в нашу страну с завода с немецком Ганновере, но еще в мае 2020-го здесь прекратили производство «Амароков», освободив производственные мощности под будущие электрические модели. Вплоть до минувшей зимы российские дилеры продавали машины со склада, и только недавно запас подошел к концу, пишет издание «Авторевю».

Производством пикапов Volkswagen Amarok по-прежнему занимаются заводы в Аргентине и Алжире, причем первая площадка даже вписана в российское Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель, которое действует до октября 2022 года. То есть теоретически Volkswagen мог бы переключиться на импорт «Амароков» из Аргентины, как это было до 2016 года, однако в компании предпочли свернуть продажи. Впрочем, уже в следующем году должен выйти новый Amarok второго поколения, который станет родственником пикапа Ford Ranger.

По данным «Авторевю», с 2010 года в России продано около 18 тыс. пикапов Volkswagen Amarok. Пик спроса пришелся на 2013 год (4089 машин), но с 2015-го расходилось менее тысячи автомобилей в год.

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