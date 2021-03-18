Hyundai показала новый минивэн Staria

Компания Hyundai раскрыла подробности о дизайне новой линейки минивэнов Staria в преддверии мировой онлайн-премьеры модели, запланированной на первую половину 2021 года. На российском рынке новинка ожидается в сентябре 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Hyundai, минивэн Staria получил обтекаемый дизайн, отличиями которого стали изогнутый силуэт, а также четкие и минималистичные формы кузова. Передняя часть автомобиля выделяется благодаря длинной горизонтальной полоске дневных ходовых огней и расположенному под ней блоку головных фар. Большие панорамные окна и низкая линия остекления подчеркивают свободное пространство в интерьере. Модель оснащается разнообразными функциями, ориентированными на водителя.

Интерьер минивэна Staria получил цифровую приборную панель, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы, сенсорную переднюю панель и кнопочный электронный селектор переключения передач. Отсеки для хранения вещей расположены под потолком, под приборной панелью, а также в верхней и нижней частях передней панели автомобиля. Бокс на центральном тоннеле оборудован подстаканниками, USB-портами и дополнительным отсеком для хранения вещей водителя и пассажиров.

Топовая 7-местная комплектация минивэна отличается премиальными сиденьями второго ряда со специальным режимом «релаксации», активируемым нажатием кнопки. В 9-местном минивэне Staria Premium сиденья второго ряда могут дополнительно разворачиваться на 180 градусов – в сторону пассажиров третьего ряда.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».