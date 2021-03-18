Новый Peugeot 308 представлен в Европе | АВТОСТАТ

Новый Peugeot 308 представлен в Европе

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Новый Peugeot 308 представлен в Европе

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Компания Peugeot представила новый Peugeot 308, который поступит в продажу на европейском рынке во второй половине 2021 года. Новинка будет выпускаться во Франции в городе Мюлуз, сообщает пресс-служба Peugeot.

Изменившиеся форма кузова нового Peugeot 308 и увеличенная на 55 мм колесная база обеспечивают дополнительное пространство для пассажиров заднего ряда, а уменьшенная на 20 мм высота и плавные линии передней части визуально удлиняют капот.

Технологическое оснащение нового Peugeot 308 включает в себя системы помощи водителю последнего поколения, новую фирменную концепцию организации водительского места Peugeot i-Cockpit, а также современную информационно-развлекательную систему i-Connect Advanced. По традиции для модели будет предлагаться максимально широкий выбор силовых установок, включая бензиновые, дизельные и гибридные двигатели.

Какие модели Peugeot и по какой цене представлены на рынке России в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Peugeot

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиавторынок европыpeugeotpeugeot 308

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