В Европе прекратили продавать «экологичные» версии Ford Mustang

В Европе прекращены продажи «экологичных» версий Ford Mustang с четырехцилиндровым турбомотором EcoBoost 2.3. С марта 2021 года двухдверки доступны в Старом Свете только с атмосферным 5,0-литровым двигателем V8, пишет портал Motor.ru.

Прекращение продаж турбированных Ford Mustang связано с отсутствием интереса со стороны покупателей: по оценке Autocar, в Великобритании только 15% клиентов выбирали эту модель с двигателем 2.3, а в континентальной части Европы доля версий с мотором EcoBoost была и того меньше.

Поскольку большинство клиентов оказались готовы переплачивать треть цены за безнаддувный мотор V8, отделение Ford of Europe решилось на необычный шаг – оставить в линейке только более дорогую и менее экологичную модификацию. Отныне Mustang можно купить в Европе либо в исполнении GT с 449-сильным мотором 5.0, либо в спецверсии Mach 1 c тем же агрегатом, форсированным до 460 л.с.

В компании Ford заверили, что на североамериканской линейке Mustang решение европейского филиала не отразится: в США модель по-прежнему будут продавать с обоими моторами, благо в некоторых штатах на базовые турбо-версии приходится половина спроса.

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Фото: Ford