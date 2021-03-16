Новый Mercedes-Benz S-класса появился у российских дилеров

Российские дилеры Mercedes-Benz начали продажи седана Mercedes-Benz S-класса нового поколения, который доступен к заказу с декабря прошлого года. По данным портала Wroom.ru, большая часть машин в наличии – это дизельные седаны Mercedes-Benz S 350 d, цены на такую модификацию начинаются с отметки 11 млн 120 тыс. рублей. Бензиновая версия S 450 стоит от 11 млн 850 тыс. рублей.

Пока в России предлагают два варианта модели, оба оснащены рядными шестицилиндровыми турбомоторами: бензиновый объемом 3,0 л развивает 367 л.с., мощность дизельного мотора объемом 2,9 л равна 249 л.с. У всех машин – длиннобазный кузов, 9-ступенчатый «автомат» и полный привод. Позже в продаже появятся более мощные автомобили с двигателями V8, заряженные AMG-версии и удлиненный вариант с шильдиком Maybach. Еще одной новинкой марки, которая выйдет на рынок в этом году, станет седан Mercedes-Benz C-класса следующего поколения.

В новом Mercedes-Benz S-Класса наряду с цифровыми инновациями, в частности, в системе MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения появляются новые функции и системы: например, функция подруливания колес заднего моста с большим углом их поворота и такие инновации в области безопасности, как задняя фронтальная подушка безопасности. Выступая в роли новой функции в составе системы Pre-Safe Impuls Side, активная подвеска E-Active Body Control способна теперь, распознав угрозу бокового столкновения (на любой из сторон), приподнимать кузов непосредственно перед самим столкновением. Последовательным образом усовершенствованные вспомогательные системы: например, благодаря усовершенствованным датчикам контроля окружающего пространства, системы помощи при парковке обеспечивают водителю еще более эффективную поддержку при маневрировании.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2020 году российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 38815 легковых автомобилей и внедорожников с трехлучевой звездой – это на 8% меньше, чем годом ранее. Наилучшие показатели продаж продемонстрировал Mercedes-Benz E-Класса (вкл. CLS), разошедшийся в количестве 7240 единиц, за ним идут кроссоверы GLE, GLC и GLS. Премиальный минивэн V-Класс стал безусловным лидером рынка среди люксовых среднегабаритных малотоннажных автомобилей. Кроме того, премиальный пикап Х-Класса, производство которого было завершено в мае 2020-го, нашел 219 покупателей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Mercedes-Benz, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: Mercedes-Benz