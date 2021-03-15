Обновленный Audi Q5 стартует на российском рынке

Российские дилеры Audi начали прием заказов на обновленные кроссоверы Audi Q5 и Audi SQ5. Стоимость новинок составляет от 4 млн 145 тыс. рублей и 5 млн 800 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

У обновленного Audi Q5 восьмиугольная решетка радиатора Singleframe стала более узкой и широкой, увеличенные боковые воздухозаборники оснащены трапециевидными вставками, а обновленные накладки порогов подчеркивают впечатляющий дорожный просвет при взгляде сбоку. Динамичный внешний вид довершают трапециевидные насадки выхлопных труб, диффузор с поперечной планкой и сплошная хромированная полоса под задними фонарями.

Для обновленного Audi Q5 предлагается два новых цвета кузова – зеленый (district green) и синий (ultra blue) – дополнительно к 10 основным цветам. Опциональный черный (Titanium black) стайлинг-пакет внешней отделки позволяет расставить выразительные акценты с помощью ярких элементов дизайна, окрашенных в черный цвет.

Что касается интерьера, скульптурно изогнутая декоративная накладка разделяет верхнюю и нижнюю части передней панели. Визуальным центром притяжения служит сенсорный дисплей мультимедийного интерфейса с акустической обратной связью. Прежнего поворотного переключателя на центральной консоли больше нет – его место занял вещевой ящик для хранения мелких предметов.

Центральный сенсорный дисплей системы MMI с диагональю 10,1" входит в стандартное оснащение Audi Q5. Дополнительно для заказа доступна цифровая приборная панель Audi virtual cockpit plus – дисплей высокого разрешения с диагональю 12,3" и тремя вариантами графической схемы. В качестве опции также предлагается проекционный дисплей.

Обновленный Audi Q5 предлагается в двух модификациях: бензиновая 2.0 TFSI quattro (249 л.с.) и дизельная 3.0 TDI quattro (249 л.с.). Спортивная версия кроссовера представлена с двигателем 3.0 TFSI quattro (354 л. с., 500 Нм). Покупателям обновленного Audi Q5 доступно четыре варианта подвески на выбор: стандартная подвеска, спортивная подвеска, подвеска с электронным управлением жесткостью амортизаторов и адаптивная пневматическая подвеска. Система выбора режима движения Audi drive select входит в список стандартного оборудования. Водитель может выбирать до пяти режимов движения, включая режим погрузки в багажник, при активации которого задняя часть автомобиля опускается на 55 мм. Audi Q5 стандартно предлагается с 19-дюймовыми легкосплавными дисками. Для заказа доступны диски размером до 20 дюймов.

В список стандартного оснащения обновленного Audi Q5 также входят светодиодные фары и светодиодные задние фонари, внешние зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом, обогрев передних сидений (три режима), многофункциональный кожаный руль дизайна «3 спицы», климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона, информационно-развлекательная система MMI Radio plus, аудиосистема Audi sound system с 10 динамиками, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, камера заднего вида, круиз-контроль, электропривод крышки багажника и др.

В числе опционального оснащения для модели также предлагается светодиодные фары Audi Matrix с передними и задними динамическими указателями поворота, задние фонари OLED с органическими светодиодами и особым росчерком задних габаритных огней, панорамная крыша, спортивные передние сиденья, навигационная система MMI Navigation plus с MMI touch, аудиосистема Bang & Olufsen Sound System, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit plus, система автоматической парковки, пакеты ассистирующий систем «Парковка», «Город» и «Путешествие», пакет контурного освещения салона и др.

В список стандартного оборудования обновленного Audi SQ5 входят 20-дюймовые легкосплавные диски дизайна «5 двойных спиц Star», адаптивная пневматическая подвеска S, система полного привода quattro с самоблокирующимся межосевым дифференциалом, система Audi drive select, светодиодные фары и светодиодные задние фонари, покрытие внешних зеркал (с электрической регулировкой и обогревом) aluminium, комбинированная обивка материалом Frequenz/кожей, с оттиском S на спинках передних сидений, спортивные передние сиденья, климат-контроль с индивидуальной настройкой для трех зон салона, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, пакет дополнительного освещения салона, отделка педалей и площадки для левой ноги водителя из нержавеющей стали и др.

Какие еще обновления и новые модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Audi