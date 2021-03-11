Hyundai опубликовала первые изображения нового минивэна Staria

Компания Hyundai опубликовала первые тизерные изображения нового минивэна Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1. На российском рынке новинка ожидается в сентябре 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Hyundai, минивэн Staria получил обтекаемый дизайн, отличиями которого стали изогнутый силуэт, а также четкие и минималистичные формы кузова. Передняя часть автомобиля выделяется благодаря длинной горизонтальной полоске дневных ходовых огней и расположенному под ней блоку головных фар. Большие панорамные окна и низкая линия остекления подчеркивают свободное пространство в интерьере. Модель оснащается разнообразными функциями, ориентированными на водителя.

На опубликованных снимках минивэн представлен в топовой модификации Staria Premium, которая будет доступна на отдельных рынках. Эта версия будет оборудована премиальными опциями и эксклюзивными вариантами отделки, которые сделают внешний вид и оформление салона автомобиля еще роскошнее.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке уже в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».