Hyundai опубликовала первые изображения нового минивэна Staria | АВТОСТАТ

Hyundai опубликовала первые изображения нового минивэна Staria

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Hyundai опубликовала первые изображения нового минивэна Staria

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Компания Hyundai опубликовала первые тизерные изображения нового минивэна Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1. На российском рынке новинка ожидается в сентябре 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Hyundai, минивэн Staria получил обтекаемый дизайн, отличиями которого стали изогнутый силуэт, а также четкие и минималистичные формы кузова. Передняя часть автомобиля выделяется благодаря длинной горизонтальной полоске дневных ходовых огней и расположенному под ней блоку головных фар. Большие панорамные окна и низкая линия остекления подчеркивают свободное пространство в интерьере. Модель оснащается разнообразными функциями, ориентированными на водителя.

На опубликованных снимках минивэн представлен в топовой модификации Staria Premium, которая будет доступна на отдельных рынках. Эта версия будет оборудована премиальными опциями и эксклюзивными вариантами отделки, которые сделают внешний вид и оформление салона автомобиля еще роскошнее.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке уже в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Hyundai опубликовала первые изображения нового минивэна Staria 2

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиhyundaihyundai h-1

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