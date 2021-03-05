Audi отзывает в России около 240 кроссоверов Audi Q3

Компания «Фольксваген Груп Рус» 4 марта объявила об отзыве 238 кроссоверов Audi Q3, реализованных с 2020-го по 2021 год. Причина – отклонение в процессе производства, из-за которого может быть нарушена работоспособность функции аварийного вызова. На всех автомобилях эта функция будет проверена и произведен ремонт, сообщает пресс-служба Росстандарта. Все ремонтные работы для владельцев будут осуществляться бесплатно.

Напомним, в декабре прошлого года компания «Фольксваген Груп Рус» 4 марта объявила об отзыве 125 кроссоверов Audi Q3, реализованных в 2020 году. Причиной отзыва стала возможность деформации опорной пластины педали тормоза и даже ее отсоединения при усиленном торможении. Это связано с тем, что сварное соединение между педалью тормоза и опорной пластиной педали тормоза могло быть выполнено с нарушениями. На автомобилях, подпадающих под отзывную программу, должно быть проверено указанное сварное соединение. В случае выявления его некорректного исполнения, педаль тормоза будет заменена.

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