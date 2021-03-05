В России стартуют продажи обновленного KIA Picanto

Российские дилеры KIA сегодня, 5 марта, начинают продажи обновленного компактного хэтчбека Picanto, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор». Автомобиль предлагается в пяти комплектациях, в том числе в новой комплектации Style и оснащенной спортивным дизайн-пакетом версии GT Line. Стоимость новинки составит от 819 тыс. 900 рублей до 1 млн 114 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

В передней и задней частях автомобиля изменения внесены в дизайн основной оптики и противотуманных фар, бампера и решетки радиатора. Использование светодиодных технологий в основных фарах и проекционного света в противотуманных создают более эффектный вид. Для Picanto будут предлагаться колесные диски нового дизайна (три варианта в размерностях от 14 до 16 дюймов), а также широкая гамма из 10 вариантов цветов кузова.

В интерьере Picanto наиболее заметным элементом стал экран новой мультимедийной системы с диагональю 8”. Новая приборная панель Supervision теперь имеет 4,2-дюймовый цифровой TFT-дисплей высокого разрешения, на который водитель может вывести самую разнообразную информацию.

Обновленный Picanto предлагает отделку сидений из ткани, искусственной кожи или комбинированную отделку. Предусмотрено несколько вариантов цветового оформления кресел, диффузоров системы отопления и вентиляции, селектора коробки передач и дверей: помимо черного цвета они могут иметь акценты, выполненные в оранжевом, лаймовом и красном цветах.

В облике Picanto GT Line по краям фирменной радиаторной решетки сделаны контрастные красные акценты. В комплектации GT Line модель получила также руль спортивного дизайна с усеченной в нижней части формой обода и новый дизайн 16-дюймовых легкосплавных дисков.

Повышен уровень безопасности обновленного Picanto: теперь модель может быть оснащена системой мониторинга «слепых зон» BCW и системой помощи при выезде с парковки задним ходом RCCW в дополнение к предлагаемым ранее решениям. Среди них – шесть подушек безопасности, система курсовой устойчивости, система управления вектором тяги при торможении, ассистент начала движения на подъеме (НАС), система помощи при парковке задним ходом, а также камера заднего обзора с динамическими направляющими и система бесключевого доступа Smart Key с запуском двигателя кнопкой.

Для обновленного Picanto в России будут предлагаться два варианта атмосферных бензиновых двигателей семейства Kappa: 1,0 л MPI (67 л.с., 95,2 Нм) и 1,2 л MPI (84 л.с.,121,6 Нм). Двигатель с меньшим объемом работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач, а двигатель 1,2 л агрегатируется с 4-ступенчатой автоматической трансмиссией. Дополнительным преимуществом обновленного Picanto для российского рынка является увеличенный до 161 мм дорожный просвет автомобиля.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».