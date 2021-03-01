Стали известны подробности об обновленном Subaru XV для России

Обновленный кроссовер Subaru XV, который появится на российском рынке в марте 2021 года, будет доступен с двумя прежними двигателями.

Как следует из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), размещенного в базе Ростандарта, обновленный Subaru XV предложат с 1,6-литровым агрегатом мощностью 114 л.с., а также со 150-сильным двигателем рабочим объемом 2,0 литра. Оба мотора работают в сочетании с вариатором и фирменным симметричным полным приводомв Subaru Symmetrical AWD, пишет портал Autonews.ru.

В списке доступного оснащения обновленного кроссовера Subaru XV значатся климат-контроль, подогрев передних сидений и рулевого колеса, система контроля давления в покрышках, система бесключевого доступа в салон, адаптивный круиз-контроль, система контроля «слепых» зон, камера заднего вида, навигатор и люк в крыше. В настоящее время Subaru XV 2020 модельного года предлагается в России по цене от 2 млн 079 тыс. рублей до 2 млн 579 тыс. рублей.

Кроме того, летом 2021 года у российских дилеров станет доступен для заказа новое поколение Outback. Между тем, в этом году российский рынок покинет бизнес-седан Subaru Legacy. Новое поколение этой модели, которое производится на заводе в США для североамериканского рынка, в нашу страну поставляться не будет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021 года российские дилеры Subaru реализовали 404 автомобиля – на 10% больше, чем годом ранее. Самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester.