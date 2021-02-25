Iveco начинает продажу в России коммерческих автомобилей с пробегом

Компания Iveco открывает новое направление бизнеса в России – продажу коммерческих автомобилей с пробегом от производителя. Под брендом OK Trucks реализация подержанной техники, сертифицированной Iveco, осуществляется более чем в 20 странах.

Пилотный проект OK Trucks в России стартовал в начале 2021 года и построен на тех же принципах, что и в Европе. Перевозчикам предлагаются проверенные, технически исправные автомобили, прошедшие диагностику и сертификацию технических специалистов, сообщает пресс-служба Iveco. Клиенту гарантируется подтверждение небольшого пробега автомобиля и прозрачная история сервисного обслуживания, начиная с момента приобретения.

Выбрать наиболее подходящий для бизнеса автомобиль помогает команда профессионалов Iveco. С учетом своего опыта и пожеланий клиента они позволяют принять решение на основе целого ряда параметров и характеристик. В их числе: возраст транспортного средства, реальный пробег, состояние кузова и лакокрасочного покрытия, степень износа шин, наличие дополнительного оборудования. Обязательно будет учтен характер решаемых транспортных задач по суточному километражу, характеру груза, степени загрузки, маршрутам перевозок и состоянию дорог.

В рамках пилотного проекта OK Trucks клиентам предлагается партия из 30 автомобилей Iveco Daily с пробегом из Германии, где их использовали в сервисе аренды. Цельнометаллические фургоны из данной партии оснащены дизельным двигателем экологического класса Евро-6 и имеют реальный пробег до 100 тыс. км. Предложение по конкурентоспособной рыночной цене рассчитано на индивидуальных предпринимателей, частных лиц и даже владельцев флитовых парков, учитывая доступность большого количества коммерческих автомобилей в одинаковой комплектации.

«Компания начинает реализацию новой услуги с предложения цельнометаллических фургонов Daily как наиболее востребованных у перевозчиков. В дальнейшем мы планируем расширить данный проект в России. Мы готовы предложить российским предпринимателям не только одиночные транспортные средства, но и большие лоты, а также, по договоренности с клиентом, обеспечить график поставки в течение года. Кроме того, OK Trucks – это еще и важный инструмент для обновления парков за счет развития дилерских программ trade-in», – заявил бизнес-директор Iveco в России и Республике Беларусь Роберто Каматта.