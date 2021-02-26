Chevrolet Bolt обновился и получил кросс-версию

Компания Chevrolet представила обновленный электрический хэтчбек Bolt EV, который концерн General Motors продает с 2017 года. Вместе с рестайлингом модели добавили вседорожную модификацию Bolt EUV (Electric Utility Vehicle), сообщает портал Autonews.ru.

Кроссовер Bolt EUV отличается от стандартного хэтчбека иным оформлением передней части кузова, а также габаритами. Длина автомобиля выросла на 160 мм (до 4305 мм), а размер колесной базы стал больше на 75 мм (до 2675 мм), что позволило увеличить свободное пространство в задней части салона.

В базовое оснащение Bolt EUV входят верхние рейлинги, а в качестве опции для автомобиля доступна панорамная крыша. Техническая составляющая осталась прежней. Хэтчбек Chevrolet Bolt EV и кроссовер Bolt EUV оснащены электрическим двигателем мощностью 204 л.с. и комплектом батарей на 65 кВт/ч, которые обеспечивают в 416 км и 402 км для хэтчбека и кросс-версии соответственно.

Новинки стали первыми автомобилями марки Chevrolet с системой полуавтоматического управления Super Cruise, которая прежде была доступна только для моделей премиального бренда Cadillac. Искусственный интеллект способен полностью контролировать рулевое управление, акселератор и тормозную систему во время езды по магистрали, позволяя автомобилю самостоятельно перестраиваться, совершать обгоны и ориентироваться на развязках.

Американские продажи электрокаров стартуют летом нынешнего года. В США цены на обновленный хэтчбек Chevrolet Bolt EV начинаются от 31995 долларов, а кроссовер Bolt EUV обойдется минимум в 33995 долларов.

А какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Chevrolet