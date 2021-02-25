Битопливная LADA Vesta получила новые опции

Битопливная LADA Vesta CNG в комплектации Luxe Multimedia стала доступна с двумя новыми опциями: рулем с кожаной отделкой и подогревом. Ранее это оборудование было доступно только для битопливного седана в исполнении Comfort Winter, сообщает портал «Лада.Онлайн».

Подогрев руля на автомобилях LADA Vesta охватывает весь диаметр обода, за исключением участков сшива кожи по внутреннему диаметру. Левая и правая зоны для хвата подогреваются быстрее и до большей температуры, чем остальные участки. Подогрев включается кнопкой на руле, его длительность контролируется блоком управления и зависит от температуры окружающей среды.

Согласно прайс-листу на сайте АВТОВАЗа, LADA Vesta CNG в комплектации Luxe Multimedia стоит 1 млн 037 тыс. 900 рублей, то есть с добавлением двух опций ее цена не изменилась. Помимо подогрева руля и кожаной обивки, такой седан оснащается мультимедийной системой с 7-дюймовым сенсорным экраном и навигацией, а также аудиосистемой с шестью динамиками.

Более простое исполнение Comfort Winter оценивается в 970,9 тыс. рублей. Для такой Vesta CNG предусмотрены трехуровневый подогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал, а также обогрев ветрового стекла. Для сравнения, в самой доступной комплектации Classic/Start, без «теплых» опций, мультимедийной системы и с аудоподготовкой битопливная Vesta стоит 903,9 тыс. рублей.

Напомним, LADA Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан, который является наиболее безопасным, экологичным и недорогим видом топлива. Использование метана увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в 3 раза. Кроме того, этот газ в случае утечки эффективно рассеивается в атмосфере, обеспечивая высокую пожарную безопасность.

При разработке LADA Vesta CNG особое внимание уделялось безопасности. Современный металлокомпозитный газовый баллон снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали. Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике автомобиля позади спинки заднего дивана. Благодаря большому объему багажного отделения LADA Vesta (480 литров), установка газового оборудования в минимальной степени повлияла на практичность автомобиля.

Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя газ/бензин.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: «Лада.Онлайн»