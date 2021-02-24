Mitsubishi раскрыла спецификации обновленного Pajero Sport для России

Компания «ММС Рус» технические характеристики обновленного внедорожника Mitsubishi Pajero Sport, который появится в России в мае 2021 года. Производство новинки будет наладено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, сообщает пресс-служба японской марки.

Внешний вид обновленного Mitsubishi Pajero Sport отличают светодиодные LED фары, начинающиеся от передней решетки и комбинированных ламп в углах бампера, высокий капот и более массивные хромированные детали, а также колесные диски в новом дизайне. Габариты автомобиля увеличились и составляют 4825 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1835 мм в высоту. Дорожный просвет равен 218 мм.

Интерьер Mitsubishi Pajero Sport получил обновленную напольную консоль и мягкие подлокотники, новую 8-дюймовую цифровую приборную панель, впервые представленную в модельном ряду Mitsubishi. Стоит также отметить широкий функционал новой мультимедиа системы Mitsubishi Connect с большим 8-дюймовым экраном и интеграцией смартфона. Кроме того, по-прежнему будут доступны комплектации обновленного Pajero Sport со встроенной мультимедиа системой Яндекс.Авто. Пассажирам второго ряда теперь доступен USB-разъем для зарядки устройств, а также розетка на 220 В.

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport оснащен функцией бесконтактного открывания и закрывания багажника за счет сенсоров под задним бампером, а также возможностью управления доступом в салон при помощи смартфона. В числе опций появился и подогрев зоны покоя щеток.

В набор ассистентов водителя вошли система предупреждения об опасности наезда сзади (RCTA), активная система освещения поворотов (ACL) и электронный стояночный тормоз (EPS) с функцией удержания при остановке (Autohold), система смягчения последствий лобового столкновения (FCM), индикатор мониторинга «слепых» зон в боковых зеркалах (BSW), система предотвращения столкновений при парковке (UMS), система помощи при спуске (HDC) и курсовая стабилизация прицепа (TSA).

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport будет доступен в четырех версиях с дизельным турбодвигателем 2,4 л с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической трансмиссиями, а также в двух версиях – с бензиновым 3.0 литра MIVEC и 8-ступенчатой AT. Автомобиль оснащен последней системой полного привода Super-Select 4WD-II.

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