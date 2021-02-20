Рынок новых мотоциклов в январе упал на 12%

Российский рынок новых мотоциклов впервые за последние 9 месяцев показал отрицательную динамику. До января 2021 года, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», он непрерывно рос, причем рост этот выражался двузначными цифрами. Однако в первый месяц 2021 года россияне приобрели всего 183 мотоцикла, что на 12% меньше, чем в январе 2020-го (207 шт.).

В марочном рейтинге на первом месте располагается немецкий BMW с результатом 32 купленных мотоцикла. За ним следуют Motoland (21 шт.) и Bajaj (20 шт.). Отметку в 10 экземпляров преодолели еще Harley-Davidson и Racer (15 и 12 шт. соответственно). У остальных брендов этот показатель меньше.

Суммарно более трети всей купленной в январе мототехники пришлось на Москву и Подмосковье (39 и 24 шт. соответственно). Еще 17 новых мотоциклов приобрели в Краснодарском крае, 15 – в Санкт-Петербурге. Порог в 10 единиц больше не преодолел ни один регион РФ. Напомним, что подобная вялость покупательской способности – традиционное явление для зимних месяцев, поскольку рынок мототехники сильно подвержен сезонному характеру.

Кроме мотоциклов, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: BMW