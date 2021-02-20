Обновленный Subaru XV появится в России в марте

Обновленный кроссовер Subaru XV появится на российском рынке в марте 2021 года. В настоящее время автомобиль имеет оппозитные двигатели с рабочим объемом 1,6 и 2,0 л мощностью 114 и 150 л.с. соответственно, в качестве трансмиссии – клиноцепной вариатор Lineatronic, а также фирменный симметричный полный привод Subaru Symmetrical AWD, сообщает пресс-служба «Субару Мотор».

Кроме того, летом 2021 года у российских дилеров станет доступен для заказа новое поколение Outback. Между тем, в этом году российский рынок покинет бизнес-седан Subaru Legacy. Новое поколение этой модели, которое производится на заводе в США для североамериканского рынка, в нашу страну поставляться не будет.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021 года российские дилеры Subaru реализовали 404 автомобиля – на 10% больше, чем годом ранее. Самой популярной моделью бренда остается среднеразмерный кроссовер Forester.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили Subaru, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».

Фото: Subaru