Стали известны подробности о будущем Nissan Terrano

Будущее Nissan Terrano, соплатформенного «клона» Renault Duster первого поколения, оказалось под вопросом. Как сообщает издание «Авторевю», в настоящее время модель выпускают на мощностях московского завода «Рено Россия» параллельно с новым Renault Duster, и как минимум еще несколько месяцев, а то и дольше, Terrano продержится на конвейере. Дилеры Nissan подтвердили, что уже есть сформированные заказы на март и апрель, однако дальнейшие перспективы модели пока туманны.

В Nissan же заверяют, что не откажутся от популярного в России сегмента компактных кроссоверов. Однако информацию о будущих продуктовых планах автопроизводитель не раскрывает.

Россия – единственная страна, где производится Nissan Terrano. Кроссовер доступен с двумя моторами на выбор: 1,6-литровым мощностью 114 л.с. и 2,0-литровым, который выдает 143 л.с. Пару агрегатам составляет пяти- либо 6-ступенчатая «механика» или «автомат», привод может быть как передним, так и полным. Стоимость модели составляет от 1 млн 145 тыс. рублей. По итогам 2020 года продажи кроссовера Nissan Terrano на российском рынке составили 11178 автомобилей (-11%).

В настоящее время Nissan представлен в России четырьмя моделями: помимо Terrano, это Qashqai, X-Trail и Murano, которые выпускаются на заводе компании в Санкт-Петербурге. Кроме того, в конце 2021 года на российском рынке появится среднеразмерный внедорожник Pathfinder пятого поколения, но его будут поставлять из США.

Какие еще модели появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».