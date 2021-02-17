Какие автомобили премиум-сегмента покупали россияне в январе: ТОП-10 моделей | АВТОСТАТ

Какие автомобили премиум-сегмента покупали россияне в январе: ТОП-10 моделей

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Какие автомобили премиум-сегмента покупали россияне в январе: ТОП-10 моделей

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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В первый месяц 2021 года в России было куплено почти 10 тысяч новых премиальных автомобилей, что составляет десятую часть от общего объема рынка. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» приводят рейтинг самых популярных таких моделей.

Лидерство тут по-прежнему принадлежит кроссоверу Lexus RX. По данным агентства, в январе россияне стали обладателями 849 экземпляров этой модели. Далее следуют сразу три представителя BMW – X6 (509 шт.), X5 (430 шт.) и 5-Series (420 шт.). А замыкает пятерку лидеров Mercedes-Benz E-Class с результатом 377 купленных машин.

Кроме них, в ТОП-10 наиболее покупаемых автомобилей премиум-сегмента за январь также вошли: Lexus NX (365 шт.), BMW X3 (352 шт.), Mercedes-Benz GLE (289 шт.), BMW 3-Series (270 шт.) и BMW X7 (267 шт.).

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что несмотря на лидерство модели Lexus RX, в марочном рейтинге первенствует BMW. Так, в январе жители нашей страны приобрели в общей сложности 3093 автомобиля этого бренда. А в ТОП-10 моделей шесть позиций принадлежит как раз «баварцам».

Найти премиальные (и не только) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Бизнес Кар

Источник: АВТОСТАТ

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