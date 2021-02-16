Дилеры не исключают рост авторынка в 2021 году

Руководители крупных дилерских холдингов, переживших «ковидный» 2020-й, смотрят в будущее с осторожным оптимизмом. Некоторые готовы поделиться своими прогнозами и планами на форуме «ForAuto-2021. Автомобильный рынок. Итоги и прогнозы», который пройдет в онлайн-формате 17 февраля. На сегодняшний день для участия в мероприятии зарегистрировалось более 600 участников, при этом 57% аудитории – директора и руководители.

В их числе – директор по развитию ГК «РОЛЬФ», Владимир Мирошников. Он уверен, что текущий год будет лучше предыдущего, уже хотя бы потому, что не повторится ситуация с закрытием дилерских центров в апреле – мае 2020 года.

«Спрос на автомобили будет более-менее ровный, - считает эксперт, - а кроме того, есть информация о том, что государство намерено субсидировать и поддерживать отрасль. Если не случится никаких экстренных ситуаций с коронавирусом, то, скорее всего, рынок останется на уровне прошлого года или даже подрастет в диапазоне до 5%».

Какие еще прогнозы дают эксперты авторынка на 2021 год? Когда закончится дефицит на складах дилеров? Что будет с ценами? К чему стоит готовиться дилерскому и банковскому сообществу? Эти и другие темы будут обсуждаться на XI ежегодном форуме автомобильного бизнеса «ForAuto-2021». Бесплатно принять участие в онлайн-форуме можно, пройдя регистрацию по ссылке.