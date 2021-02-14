Для участия в форуме «ForAuto-2021» зарегистрировались представители 460 компаний, связанных с автобизнесом

17 февраля состоится важный для представителей автобизнеса форум – «ForAuto-2021. Автомобильный рынок. Итоги и прогнозы». Работать, не зная истинного положения дел, основных трендов и завтрашних рисков – все равно, что двигаться по улице вслепую. Поэтому эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подготовили наиболее важные цифры по рынку, просчитали прогнозы на будущее и готовы ими поделиться. Форум пройдет в режиме онлайн.

На сегодняшний день для участия в мероприятии зарегистрировалось более 600 участников, представители 460 компаний. Из них 30% - менеджеры дилерских центров, 20% - представители финансовых организаций (F&I), 10% - дистрибьюторы. При этом 57% аудитории – директора и руководители.

По окончании форума каждый участник получит:

- презентации докладов экспертов «АВТОСТАТ», с аналитикой по рынку;

- презентации от каждого спикера - по заявленной теме выступления;

- от самого эфира – опыт, идеи, варианты решений!



Бесплатная регистрация на форум продолжается! Зарегистрироваться можно здесь.

По вопросам партнерства - обращайтесь к Александру Шацкому (ash@autostat.ru)