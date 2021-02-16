Сбудутся ли прогнозы дилеров в 2021 году?

17 февраля аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет очередной, XI по счету форум – «ForAuto-2021. Автомобильный рынок. Итоги и прогнозы». Руководители ведущих дилерских холдингов уже заявили о своем участии в нем и даже поделились некоторыми прогнозами на 2021 год.

Например, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр», Денис Петрунин считает, что авторынок в текущем году вряд ли сможет превзойти показатели 2020-го. Скорее всего, продажи сохранятся на уровне прошлого года или же снизятся в диапазоне от 5 до 7%. Это обусловлено тем, что сформировавшийся в 2020-м ажиотажный спрос на автомобили частично перетянул на себя клиентскую активность, которая по циклу должна была произойти в 2021-м.

«Покупательская способность населения в целом снизилась, - уверен Денис Петрунин. - У многих бизнес пострадал в пандемию. Люди не только не заработали, но и рисковали потерять свои сбережения, поэтому предпочли вложить деньги в обновление автомобиля».

Какие еще прогнозы дают эксперты авторынка на 2021 год? Когда закончится дефицит на складах дилеров? Что будет с ценами? К чему стоит готовиться дилерскому и банковскому сообществу? Эти и другие темы будут обсуждаться на XI ежегодном форуме автомобильного бизнеса «ForAuto-2021». Бесплатно принять участие в онлайн-форуме можно, пройдя регистрацию по ссылке.