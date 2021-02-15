Citroen представил обновленный кроссовер C3 Aircross

Компания Citroen представила обновленный кроссовер C3 Aircross, который выпускается с 2017 года. В Европе продажи новинки стартуют в июне 2021 года, цены пока не объявлены. На российском рынке сегодня предлагается дорестайлинговый C3 Aircross, который обойдется минимум в 1 млн 449 тыс. рублей, пишет портал Autonews.ru.

От предшественника обновленный Citroen C3 Aircross отличается полностью измененной передней частью кузова с элементами концепт-кара CXperience, представленного в 2016 году. Среди основных новшеств – бампер, радиаторная решетка и хромированные шевроны, расширяющиеся в сторону фар.

В салоне появилась модернизированная центральная консоль, где установлен новый сенсорный дисплей мультимедийного комплекса, диагональ которого выросла с 7 до 9 дюймов. В качестве опций доступны беспроводная зарядная станция для смартфонов, проекционный дисплей, парковочный ассистент, система распознавания дорожных знаков, камера заднего вида и автоматическое управление светом.

Линейка двигателей изменениям не подверглась. Как и прежде, Citroen C3 Aircross доступен с 1,2-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 110 и 130 л.с., а также с 1,6-литровыми дизелями, выдающими 110 и 120 л.с. Менее мощные двигатели действуют с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а более производительные – с «автоматом» такого же диапазона. Кроссовер доступен c фирменной функцией контроля тяги Grip Control, адаптирующей настройки ABS и системы стабилизации для движения по разным видам покрытия.

Какие модели появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».