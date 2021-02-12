Infiniti раскрыл подробности о новом QX60

Премиальный кроссовер Infiniti QX60 второго поколения будет оснащаться новейшей 9-ступенчатой автоматической трансмиссией, работающей в паре с 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 (283 л.с.). В салоне нового QX60 появился переключатель предустановленных режимов движения INFINITI Drive Mode Selector, сообщает пресс-служба японской марки. На выбор водителю предлагается пять вариантов – «Стандарт» (Standard), «Экономичный» (Eco), «Снег» (Snow), «Спортивный» (Sport), «Индивидуальный» (Personal).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новый Infiniti QX60 появится в России к концу 2021 года. Тогда же должен поступить в продажу новый купе-кроссовер QX55 – наследник модели Infiniti FX. А недавно на российском рынке стартовали продажи обновленного премиального кроссовера QX50.

По итогам января 2021 года российские дилеры Infiniti реализовали 104 автомобиля, что соответствует уровню прошлого года.

Какие модели Infiniti и по какой цене представлены на российском рынке в настоящее время, подскажет каталог «Цена Авто».