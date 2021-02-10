Новый DS4 стал премиальным кроссовером

Марка DS, которая ранее была премиальным подразделением Citroen, а теперь стала самостоятельным брендом, представила новый DS4. После смены поколения компактный хэтчбек получил вседорожную кросс-версию под названием Crossback.

Как пишет портал Autonews.ru, автомобиль слегка прибавил в габаритах по сравнению с предшественником. Его длина составила 4440 мм, ширина – 1830 мм, а высота – 1470 мм. В основе новинки лежит модульная платформа EMP2, которую используют на многих современных автомобилях Citroen и Peugeot.

Внешне новый DS4 напоминает флагманскую модель DS7 Crossback, у которой он унаследовал массивную радиаторную решетку и узкие светодиодные фары со сложным узором. В салоне появилась полностью цифровая приборная панель, 10-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса, а также дополнительный 5-дюймовый сенсорный экран, при помощи которого осуществляется управление климатической системой и мультимедиа. В компании назвали новое решение DS Smart Touch. В список доступного оборудования входит система ночного видения, активный круиз-контроль и адаптивная подвеска.

Новый DS4 будет доступен с трехцилиндровым бензиновым мотором мощностью 130 л.с., с наддуными «четверками», выдающими 180 и 225 л.с., а также с 130-сильным дизелем. Кроме того, новинку предложат с 225-сильной гибридной установкой на базе 180-сильного агрегата, действующего в паре с электромотором мощностью 110 л.с. Все двигатели сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой.

О ценах и сроках старта европейских продаж DS4 нового поколения будет объявлено позже. В России марка DS на данный момент официально не представлена.