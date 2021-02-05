В 2020 году средневзвешенная цена автомобиля с пробегом увеличилась на 10%

По итогам 2020 года средневзвешенная цена подержанного легкового автомобиля в России составила 550 тыс. рублей. Это на 10% больше, чем в 2019 году. Такие данные привел директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в ходе пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка - 2020» (запись доступна по ссылке).

При этом средневзвешенная цена автомобиля с пробегом массового сегмента в прошлом году достигла 450 тыс. рублей, увеличившись на 10%. Аналогичный показатель в премиум-сегменте вырос чуть сильнее - на 11% до 1,46 млн рублей. Стоит отметить, что средневзвешенная цена б/у автомобиля рассчитывается с учетом объемов продаж по модели и году выпуска (без учета модификаций).

Давая пояснения к приведенным цифрам, Сергей Целиков уточнил, что на вторичном рынке есть сегменты - например, автомобили в возрасте от 3 до 7 лет - где в 2020 году наблюдалось и существенное падение рынка, и рост цены порядка 15 - 20%. Самый большой рост цен на «вторичке» был на «свежие автомобили», в возрасте от 3 до 5 лет. А вот более возрастные машины (10, 15, 20 лет) - показали прирост всего около 5%. Но суммарно все это дало по рынку плюс 10%.

Еще один интересный тренд отметил он и в отношении цен в 2020 году: на вторичном рынке за цену в 1,5 млн рублей можно было вполне реально найти хорошие автомобили. И поэтому люди зачастую вместо нового автомобиля выбирали премиальный с пробегом (в возрасте 3, 5, 7 лет) и оставались довольны.

Больше информации об авторынке - не только итоги, но и прогнозы - будут озвучены на форуме автобизнеса «ForAuto - 2021», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 17 февраля в режиме онлайн (подробности и регистрация - здесь).

Фото: АВТОСТАТ