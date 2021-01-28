Porsche Cayenne в 2020 году установил новый рекорд продаж в России

Российские дилеры Porsche в 2020 году реализовали 5711 автомобилей – на 5% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба «Порше Руссланд», бестселлером марки в нашей стране остается спортивный внедорожник Porsche Cayenne с показателем 3756 проданных машин (+2%). В результате он установил абсолютный рекорд продаж за всю историю модели на российском рынке. Второе место в модельном ряду Porsche занял компактный спортивный внедорожник Macan, на котором остановили свой выбор 1177 российских клиентов (-27%). Реализация Porsche Panamera составила 300 автомобилей, что на 34% меньше по сравнению с 2019 годом.

Среди спорткаров лидирует 911 Carrera, чьи продажи выросли на 12% и составили 229 автомобилей. Модель Cayman/Boxster в прошлом году разошлась в количестве 93 экземпляров, что на 22% выше результата годичной давности. Первый полностью электрический спорткар Porsche Taycan, который появился на российском рынке в декабре, в первый месяц продаж нашел 156 владельцев. В компании наблюдают растущий спрос и значительный банк заказов на Porsche Taycan.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», среди новинок Porsche, которые появятся на российском рынке в 2021 году, – купе 911 Turbo и кабриолет 911 Turbo Cabriolet нового поколения, полноприводный спорткар 911 Targa и коллекционная модель 911 Targa Heritage Design. Также в наступившем году в продажу поступят новые плагин-гибридные модели Panamera в трех вариантах кузова – спортивный седан, Executive (удлиненная версия) и Sport Turismo. Кроме того, у российских дилеров появятся новые кроссоверы Cayenne GTS и Cayenne GTS Coupe, а также новые версии электрического спорткара Taycan 4S, Taycan Turbo и Taycan Turbo S.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».