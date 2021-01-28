Как «правильные» объявления помогут увеличить продажи автомобилей?

Продавцы новых и подержанных автомобилей, руководители отделов продаж и trade-in, маркетологи и специалисты по рекламе в дилерских центрах – все эти люди отлично знают, насколько важно грамотно составить объявление о продаже конкретного автомобиля. Ведь сегодня большинство клиентов начинает поиски машины онлайн, и от того, как будет выглядеть объявление, напрямую зависит успех или провал сделки.

Как создавать «продающие» объявления? Как обеспечить приоритетную выдачу в поиске на агрегаторах? Как выделяться среди конкурентов?

Все эти вопросы будут подробно изучаться на мастер-классе: «Как текстом расширить целевую аудиторию и увеличить продажи автомобилей». Спикер – Виталий Новиков, формат – онлайн, дата проведения – 10 февраля 2021 года, 10:00 – 13:00 (мск).

Присоединяйтесь, и вы узнаете, на что обращать внимание при описании экстерьера и интерьера автомобиля, как выделить опции машины с позиции преимуществ, что писать о компании-продавце и как побудить к действию профессиональных покупателей и частных лиц.

По результатам участия в мастер-классе:

- увеличится конверсия «просмотр объявления-приезд в салон»,

- сократятся сроки экспозиции,

- может вырасти маржинальность продаж авто с пробегом,

- усилятся навыки презентации продавцов авто с пробегом,

- вырастет экспертиза продавцов.

Получить дополнительную информацию и пройти регистрацию можно здесь.