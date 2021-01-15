LADA XRAY Cross получил новые стартовые комплектации

АВТОВАЗ начал продажи трех новых комплектаций для автомобилей XRAY Cross. Теперь начальные версии Classic, Classic с пакетом Optima и Comfort с механической коробкой передач будут идти в сочетании с двигателем 1,6 л (106 л.с.). Таким образом стартовая цена на XRAY Cross снизилась и начинается от 790 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Все три новые комплектации оборудованы подушками безопасности водителя и пассажира, дневными ходовыми огнями LED, полным набором электронных систем безопасности (ABS, EBD, BAS, ESC, TCS, HSA), электроусилителем руля, дистанционным управлением центральным замком, рейлингами и 16-дюймовыми двухцветными легкосплавными дисками в исполнении «Феникс».

Напомним, LADA XRAY Cross отличают оригинальные передние бамперы, черные накладки на колесные арки и пороги, молдинги на дверях и новый задний бампер с интегрированной накладкой, а также рейлинги на крыше. Благодаря установке 17-дюймовых колес и более длинных пружин дорожный просвет LADA XRAY Cross увеличен со 195 мм до 215 мм, а подрамник силового агрегата усилен. Для LADA XRAY Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной прошлого года была запущена новая версия XRAY Cross Instinct – первый автомобиль LADA, получивший мультимедийную систему с Яндекс.Авто. А осенью была выпущена специальная версия XRAY Cross [BLACK].

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