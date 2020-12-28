Mercedes-Benz отзывает в России 800 кроссоверов GLC-класса

Компания «Мерседес-Бенц Рус» 25 декабря объявила об отзыве 798 кроссоверов Mercedes-Benz GLC-класса, реализованных в 2020 году. Причина отзыва: жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом мог быть изготовлен не в соответствии со спецификацией, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет проверен и, при необходимости, заменен жгут электропроводов блока управления рулевым механизмом. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее в декабре компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 7003 кроссоверов Mercedes-Benz GLE-класс, реализованных с 2018 по 2020 годы. Причина отзыва: двойной замок ремня безопасности может быть продавлен под подушку сиденья при пристегивании. На всех автомобилях должно быть откорректировано положение двойного замка ремня безопасности. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27497 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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Фото: AutoWP.ru