Как правильно выбрать автомобиль с пробегом, чтобы не купить «кота в мешке»?

Эксперты авторынка уверены, что сегодня в России уже есть все инструменты, позволяющие не совершить ошибок при покупке автомобиля с пробегом. Об этом шла речь в очередном выпуске «Экспертной кухни» на канале «Автостат-ТВ», когда Руслана Гизатуллина, директора направления автомобилей с пробегом компании «АВТОСЕТЬ.РФ» попросили дать свои рекомендации потенциальным покупателям подержанных машин.

Для начала, как считает Руслан, нужно определиться в главном – какой автомобиль вам нужен и что в машине для вас важно. А дальше – вперед, за «хорошим автомобилем». «Хорошей» специалисты считают машину с пробегом до 100 тыс. км, которую можно потом продать по ликвидной цене. И даже если у нее 1 – 2 крашенных элемента (но не передняя часть) – это не повод сбрасывать ее со счетов. Аналогичная ситуация с числом владельцев автомобиля. Бытует миф, что такие машины рассматривать к покупке не стоит. Однако с помощью современных инструментов (типа «Автотека») проверить реальную историю машины, ее реальный пробег и некоторые другие характеристики – не представляет особого труда. Но легче сделать это, обратившись к дилерам.

«Потому что для дилеров, особенно больших, в первую очередь важна репутация, - говорит Гизатуллин. – Дилер сегодня вам и «Автотеку» покажет, и диагностику по автомобилю, и самое главное – у него большой выбор этих автомобилей и не надо заморачиваться. Ты пришел в одно место – тебе сделали трейд-ин и ты не заморачиваешься с продажей собственного автомобиля с пробегом, забрал другой автомобиль с пробегом и поехал дальше…».

Кто-то считает, что иметь дело с частником выгоднее – но на стихийном рынке сегодня примерно 10 – 15% машин со скрученным пробегом, полную информацию о техсостоянии и лакокрасочном покрытии автомобиля вы там вряд ли получите. А что касается цены – то «хороший» автомобиль и у частника, и в дилерском центре будет стоить дороже, чем те, на которые вы ориентировались, просматривая объявления.

А вот то, что у машины было много владельцев – Гизатуллин важным не считает: «Здесь надо историю автомобиля смотреть, техническое обслуживание, пробег (подтверждается ли он сервисной книжкой либо той же «Автотекой»). То есть, здесь есть нюансы, но ничего в этом критичного нет…».

Если же говорить о возможной покупке автомобиля с пробегом, у которого пробег выше 100 тыс. км – здесь, конечно, машина должна быть от понятного продавца. Ты должен знать физически этого человека и то, насколько он в процессе эксплуатации вкладывал деньги в машину.

Еще один совет от бывалых. Выбирая автомобиль массового сегмента стоимостью около 500 тысяч рублей, эксперты предлагают не брать эксклюзивные модели, а обращать больше внимание на те, что продаются массово – с прицелом на будущее, чтобы было легче потом продать. «Французы», может, и не хуже «корейцев» и «немцев», но их просто физически меньше на рынке. А что касается среднего диапазона цен (около 1 млн рублей) – здесь эксперты предлагают хорошо подумать, а после, может, даже взять автомобиль классом ниже, но гораздо свежее.

Найти автомобили с пробегом можно в салонах проверенных дилеров.