Как часто встречаются автомобили со скрученным пробегом?

В то время как на рынке новых автомобилей осень и начало зимы 2020 года прошли под трендом нехватки в салонах отдельных марок и комплектаций (даже на фоне роста цен!), на рынке автомобилей с пробегом, как признаются дилеры, в этот же период явно ощущался и продолжает сказываться дефицит «хороших машин» - то есть, относительно свежих по году выпуска и с небольшим пробегом, до 100 тыс. км.

В рамках своего телевизионного проекта «Экспертная кухня» аналитики агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, насколько часто в данных условиях официальным дилерам, работающим с подержанными автомобилями, приходится сегодня сталкиваться со скрученным пробегом.

«Мы такой статистики не ведем, - пояснил Руслан Гизатуллин, директор направления автомобилей с пробегом «АВТОСЕТЬ.РФ». – но по своему опыту могу сказать, что это примерно 10 – 15%. Здесь многое зависит от региона. В разных регионах (а мы работаем в нескольких субъектах РФ) – ситуация разная. Так, например, в Кирове, мы столкнулись с тем, что практически каждый второй автомобиль – со скрученным пробегом. А вот в Казани – ситуация уже совершенно иная…».

«Основной «автохлам» со скрученным пробегом уходит дальше салонов, к перекупщикам, которые пытаются на этом дополнительно заработать, - дополняет коллегу Руслан Абдулнасыров, владелец компании «АВТОСЕТЬ.РФ», президент Ассоциации автомобильных дилеров Республики Татарстан. – Официальным дилерам проще отказаться от такого автомобиля…».

В ходе дальнейшей беседы по теме приглашенные гости также пояснили, что в проверке пробегов часто ориентируются на «Автотеку» и другие открытые для них источники информации, от покупателя же скрывать настоящий километраж, пройденный машиной, не имеет смысла – так как официалы и при работе с подержанными автомобилями дают покупателям гарантию и несут ответственность за сделку.

В рамках данного выпуска «Экспертной кухни» приглашенные гости также затронули темы – стоит ли сейчас менять машину или подождать до весны, как выбрать автомобиль с пробегом, какие подержанные машины в ценовых диапазонах «до 500 тысяч» и «до 1 млн» рекомендуют выбрать специалисты. Об этом можно узнать из видео, полная версия которого содержится на канале «Автостат-ТВ».

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Фото: АВТОСТАТ