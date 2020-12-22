Toyota и Jaguar Land Rover остановили заводы в Европе из-за пандемии коронавируса

Компания Toyota Motor приняла решение приостановить работу двух своих заводов в Великобритании и одного предприятия во Франции в связи с распространением новой разновидности коронавирусной инфекции. Как сообщает агентство "ТАСС", работники этих предприятий будут досрочно отправлены на рождественские каникулы.

Заводы останавливаются в первую очередь из-за проблем с транспортом, которые серьезно влияют на отправку готовой продукции и снабжение деталями и узлами. В частности, остановлено движение поездов и автомобилей по тоннелю под проливом Ла-Манш. По данным телеканала NHK, это серьезно сказалось на работе предприятий Toyota Motor.

Между тем, Jaguar Land Rover приостановил производство седанов Jaguar XE и XF на заводе в Касл Бромвиче после того, как поставщики компании сорвали поставку комплектующих из-за пандемии коронавируса, пишет портал Motor.ru. Поскольку премьера флагманского XJ нового поколения отложена, концерн Jaguar Land Rover временно приостановил все производство седанов.

По информации газеты The Guardian, сборка седанов и универсалов семейств Jaguar XE и XF прекратилась 7-8 декабря, а закончится простой только в канун Рождества 25 декабря. Как отмечают в Jaguar Land Rover, приостановка производства связана исключительно с нехваткой компонентов, а не с низким спросом со стороны клиентов. В компании заявили, что «работают с поставщиком, чтобы решить проблему и минимизировать ее влияние на заказы клиентов». Источники уточняют, что часть завода Jaguar в Касл Бромвиче, на котором выпускают спорткары F-Type, функционирует в штатном режиме.

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