Обновленный Jaguar F-Pace доступен для заказа в России

Российские дилеры Jaguar Land Rover начали прием заказов на обновленный кроссовер Jaguar F-Pace 21 модельного года, который потупит в продажу весной следующего года. Стоимость новинки составляет от 4 млн 442 тыс. рублей за базовую комплектацию Standard до 8 млн 069 тыс. рублей в спортивной версии SVR, сообщает пресс-служба британской марки

Jaguar F-Pace 21 модельного года будет поставляться в Россию с тремя вариантами двигателей – двумя дизельными с максимальной мощностью 199 л.с. и 300 л.с. соответственно, и с 249-сильным бензиновым. Все двигатели работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Jaguar, которой можно управлять с помощью подрулевых лепестков. Также в стандартное оснащение всех версий F-Pace входят полный привод и система Intelligent Driveline Dynamics, перераспределяющая тягу на задние колеса и способная мгновенно изменять крутящий момент каждой оси в зависимости от условий движения.

В базовую комплектацию Standard входят система Jaguar Drive Control с четырьмя режимами движения, которые могут быть выбраны водителем вручную в зависимости от дорожных условий, система адаптация к дорожному покрытию Jaguar (ASPC), двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, стояночный обогрев двигателя и салона, а также мультимедийная система Pivi с 11.4-дюймовым сенсорным HD-экраном.

Комплектация S дополнена отделкой салона кожей цвета Ebony, мультимедийной системой Pivi Pro, системой распознавания дорожных знаков с интеллектуальным ограничителем скорости (ISL) и др.

Комплектация SE, помимо этого, оснащена 20-дюймовыми колесными дисками Style с 5 сдвоенными спицами и серой отделкой Diamond Turned, наружными зеркалами заднего вида с функцией запоминания настроек, системой автоматического включения и переключения фар дальнего света, передними и задними указателями поворота с анимацией, металлическими брендированными накладками на пороги с подсветкой, виртуальной приборной 12,3-дюймовой HD-панелью, а также системой обнаружения приближающегося транспорта при движении задним ходом.

Еще более высокая комплектация HSE в дополнение к перечисленным опциям оборудована 21-дюймовыми колесными дисками, имеет потолок из искусственной замши Suedecloth цвета Ebony, декоративную вставку Satin Charcoal Ash, систему мониторинга возможного столкновения сзади.

Для большей персонализации Jaguar F-Pace 21 модельного года предлагаются в версии R-Dynamic, которая включает в себя набор особенных элементов дизайна, таких как металлические накладки на пороги с надписью R-Dynamic, потолок цвета Ebony, отделка Engine Spin Aluminium, многофункциональное рулевое колесо с отделкой кожей в стиле R-Dynamic.

Как и прежде, Jaguar F-Pace доступен в спортивной версии SVR с 5,0-литровым 550-сильным бензиновым V8 с наддувом и функцией Dynamic Launch, которые позволяют ему разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4 секунды. Дизайн обновленного F-Pace SVR отличается от других модификаций модели более спортивной внешностью, а также наличием эксклюзивных деталей отделки и бейджей SVR.

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