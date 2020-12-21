Jeep Cherokee покинул российский рынок

Марка Jeep прекратила продажи в России кроссовера Cherokee – эта модель исчезла из официальной линейки на сайте производителя.

Как пишет портал Autonews.ru, сертификат на Jeep Cherokee действует до конца лета 2021 года, однако запас таких автомобилей у дилеров кончился, и Jeep больше не планирует заказывать эту модель из Америки. Напомним, Cherokee предлагался на российском рынке с бензиновыми двигателями объемом 2,4 и 3,2 л, а цены на модель варьировались от 2,3 млн рублей за переднеприводную версию до 3,4 млн рублей за топ-модификацию Overland. В последние годы Cherokee продавался хуже других моделей марки – за шесть лет Jeep реализовал в нашей стране всего 2,4 тысячи кроссоверов последнего поколения.

Таким образом, теперь модельный ряд Jeep в России состоит из четырех моделей – Renegade, Compass, Grand Cherokee и Wrangler. Однако скоро компания планирует вывести на российский рынок три новинки. Так, с января 2021 года российские дилеры Jeep начнут прием заказов на специальную юбилейную серию Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition, выпущенную в честь 80-летия бренда, а в шоу-румах такие автомобили появятся во втором квартале 2021 года. Кроме того, в четвертом квартале 2021 года на российском рынке будут представлены абсолютно новое поколение Jeep Grand Cherokee, а также обновленный Jeep Compass (глубокая модернизация экстерьера/интерьера и новые моторы).

По итогам 11 месяцев 2020 года российские дилеры Jeep реализовали 1477 внедорожников, что на 11% меньше по сравнению с прошлым годом. Самой популярной моделью Jeep в России остается полноразмерный внедорожник Grand Cherokee.

В каких городах есть дилерские центры Jeep, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».