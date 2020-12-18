Какие гибридные автомобили продаются в России?

С января по октябрь нынешнего года объем реализации новых легковых автомобилей с гибридной силовой установкой (ДВС + электромотор) в России составил 251 единицу. Это на 5,6% меньше, чем за 10 месяцев 2019 года (266 шт.), сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АЕБ.

85% всех проданных «гибридов» за этот период пришлось на три марки. Так, 38% принадлежит Lexus – гибридные автомобили японского бренда разошлись тиражом в 96 штук. Немецкий Porsche (64 шт.) занимает 26%, а шведский Volvo (53 шт.) – 21%, т.е. это каждый четвертый и пятый реализованный «гибрид» соответственно. Итоги продаж гибридных машин других марок (Mercedes-Benz, Infiniti, Land Rover, BMW) выглядят еще скромнее, не дотягивая даже до 20 единиц.

Среди моделей по объемам реализации «гибридов» тоже лидирует Lexus. Так, на первой позиции находится кроссовер RX 450h, который за 10 месяцев разошелся тиражом в 53 экземпляра. Volvo XC90 (47 шт.) – на второй позиции, Porsche Cayenne (31 шт.) – на третьей. В первой пятерке здесь также оказываются Lexus NX 300h и Porsche Cayenne Coupe, чьи результаты составили 26 и 24 шт. соответственно.

Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», продажи гибридных машин в нашей стране находятся на крайне низком уровне – на их долю приходится всего лишь 0,02% от общих продаж легковых автомобилей.

Найти их (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Lexus