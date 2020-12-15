Mercedes-Benz отзывает в России более 100 автомобилей | АВТОСТАТ

Mercedes-Benz отзывает в России более 100 автомобилей

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Mercedes-Benz GLA

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила от отзыве 104 автомобилей Mercedes-Benz A-класс и GLA-класс, изготовленных с мая 2018 года по июнь 2019 года. Причина отзыва: резьбовое соединение корпуса блока реле и предохранителей в моторном отсеке может не соответствовать спецификации, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет откорректировано резьбовое соединение. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, на прошлой неделе компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 4355 автомобилей Mercedes-Benz E-класса и CLS, реализованных с 2016 по 2020 годы. Причина отзыва: вследствие электрохимических процессов в токопроводящей шине могут возникать токопроводящие соединения. На всех автомобилях должна быть доработана токопроводящая шина и проложен отдельный электропровод.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27497 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Фото: Mercedes-Benz

, источник: АВТОСТАТ

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