Mazda СX-9 или Volkswagen Teramont: месяц владения - около 40 тысяч рублей

Для сравнения были взяты наиболее близкие по техническим характеристикам модификации этих моделей: Mazda CX-9 с двигателем 2,5 л (231 л.с.) и Volkswagen Teramont с двигателем 2 л (220 л.с.). Оба кроссовера имеют полный привод и автоматизированную трансмиссию, а их цены в таких комплектациях очень схожи - 2 млн 903 тыс. руб. и 3 млн 009 тыс. руб. соответственно.

Сколько стоит один километр пробега у Mazda CX-9 и Volkswagen Teramont? Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при помощи « Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО*) ».

Несмотря на более высокую стоимость, эксплуатация Volkswagen Teramont будет чуть выгоднее - каждый километр его пробега обойдется владельцу в 22 руб. Один километр пробега у Mazda CX-9 будет стоить дороже - 23 руб. За месяц владельцы этих моделей потратят на их содержание 37 тыс. и 39 тыс. руб. соответственно. А за 5 лет или 100 тыс. км пробега набежит сумма в 2,2 млн руб. и 2,3 млн руб. (расчет произведен для Москвы и Подмосковья, возраст водителя - 40 лет, его стаж - 20 лет).

Основными статьями расходов, на которых смогут сэкономить владельцы Volkswagen Teramont, будут покупка шин, а также полиса КАСКО. Обладатели Mazda CX-9 выиграют, к примеру, при прохождении ТО.

Какие еще расходы ожидают владельцев этих кроссоверов, более подробно можно узнать здесь.

* ТСО - Total Cost of Ownership.

Фото взяты с официальных сайтов Mazda и Volkswagen.