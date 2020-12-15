Какие электромобили покупают в Москве?

С января по октябрь нынешнего года жители российской столицы стали обладателями 145 новых электрокаров. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это в 1,5 раза больше, чем за 10 месяцев 2019 года (98 шт.). Рассмотрим, какие именно электромобили покупают москвичи.

Как оказалось, почти половина купленных электрокаров относится в марке Tesla – 72 единицы. При этом 34 экземпляра – это Model X, 29 – Model 3, а еще 9 – Model S. Но каждая из них по отдельности уступает электрокроссоверу Audi e-Tron – новинку в Москве приобрели в количестве 41 штуки.

Кроме этого, в столице еще было куплено 20 новых электромобилей Jaguar I-Pace, 8 – Nissan Leaf, 2 – Renault Twizy, а также по 1 – Hyundai Ioniq и JAC iEV7S.

Отметим, что на долю Москвы пришлось 32% всех новых электрокаров, купленных в нашей стране за январь – октябрь 2020 года. А вот доля каждого из оставшихся регионов составляет менее 10%.

Некоторые модели электромобилей можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Moscow Tesla Club.