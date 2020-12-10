Audi TT обзавелась мощной спецверсией

Компания Audi представила новый TTS competition plus с форсированным двигателем и аэродинамическим обвесом, а также объявила, что TT лишится базовой версии с мотором 2.0 мощностью 197 л.с.

Как пишет портал Motor.ru, купе и родстер Audi TTS competition plus можно узнать по антикрылу, 20-дюймовым дисками и красным тормозным суппортам. В салоне – отделка кожей наппа и руль с нулевой меткой, которая по желанию клиента может быть красной либо серой. В движение новинку приводит форсированный до 320 л.с. двигатель объемом 2,0 литра, который сочетается с 7-ступенчатым «роботом» S tronic. В числе других отличий – иные настройки ездовой электроники.

Несмотря на прибавку к мощности, быстрее TTS competition plus не стал: с места до 100 км/ч купе разгоняется за 4,5 секунды, а родстеру требуется на это на 0,3 секунды больше. На европейском рынке новинку уже можно заказать по цене от 61 тыс. евро за купе и от 63,7 тыс. евро за родстер (5,5 миллиона и 5,7 млн рублей соответственно).

Что же касается базовой версии TT 40 TFSI, которую сняли с продажи, то она комплектовалась мотором 2.0 мощностью 197 л.с. в паре с механической коробкой передач. Теперь же модель можно купить только в единственной модификации 45 TFSI с 245-сильным агрегатом, «роботом» S tronic и передним приводом. Также в линейку входят полноприводные купе и родстеры TTS (306 л.с.) и TT RS (400 л.с.).

В России Audi TT не представлена с весны 2019 года – модель ушла с рынка одновременно с R8 из-за низкого спроса: за весь прошлый год дилерам удалось реализовать всего 14 экземпляров TT и три спорткара R8. Информации о возобновлении поставок родстеров и купе пока нет.

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