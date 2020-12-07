Daimler выплатит сотрудникам в Германии по 1 тыс. евро из-за пандемии

Германский автоконцерн Daimler намерен выплатить своим работникам в ФРГ бонус в размере 1 тыс. евро, чтобы компенсировать затраты, возникшие у сотрудников в связи пандемией коронавируса. Об этом сообщил член правления компании Вильфрид Порт.

Как пишет агентство "ТАСС", речь, в частности, идет о затратах, вызванных необходимостью выполнять требование ношения масок, а также связанных с переводом сотрудников на удаленный режим работы. Как отметил В.Порт, из-за пандемии 2020 год был очень сложным. В это непривычное, по его словам, время компания всегда могла рассчитывать на желание сотрудников работать и их способность адаптироваться к новым условиям.

Более 160 тыс. работающих по контракту сотрудников получат денежное вознаграждение наряду с зарплатой за декабрь, включая всех руководителей групп в самом Daimler, в принадлежащих ему Mercedes Benz AG, Daimler Truck AG и Daimler Mobility, а также во всех дочерних предприятиях в Германии. Единовременная выплата не будет облагаться налогами и взносами по социальному страхованию.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.