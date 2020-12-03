Самое глубокое падение авторынка – в Москве. В Омске и Оренбурге – рост

Покупки новых легковых автомобилей сильнее всего снизились в Москве. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в результате исследования авторынка в различных городах РФ по итогам 10 месяцев 2020 года.

Так, среди 25 городов по объему рынка новых легковых машин самое глубокое его падение наблюдается в столице страны – на 18,4%. Во втором мегаполисе – Санкт-Петербурге – этот показатель вдвое меньше (-9,5%).

Еще в двух городах-миллионниках, как и в Москве, падение рынка оказалось двузначным – это Краснодар (-11,8%) и Красноярск (-10,1%). Более того, кроме упомянутого Питера и Ростова-на-Дону (-8,5%), в оставшихся городах покупки новых автомобилей снизились меньше, чем в среднем по России (-8%).

А в двух они даже выросли: в Омске – на 8,4% и в Оренбурге – на 3,2%. Более подробная информация об этом, а также о том, сколько именно машин купили жители различных городов, содержится здесь.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите в разделе «Дилеры» на сайте «Цена Авто».

Фото: Бизнес Кар.