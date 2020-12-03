Рынок новых легковых автомобилей за 10 месяцев 2020 года. ТОП-25 городов РФ

3 декабря 2020 года

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых легковых автомобилей в России за январь – октябрь 2020 года составил 1 млн 174,7 тыс. единиц. Это на 8% меньше результата за аналогичный период прошлого года (1 млн 276,2 тыс. шт.).

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили более детально посмотреть, как за этот период времени чувствовали себя авторынки в российских городах. Как выяснилось, 38% всех купленных новых легковых автомобилей по итогам 10 месяцев пришлось на 25 городов. Причем объем покупок в каждом из них превысил 5 тыс. единиц.

Вполне естественно, что этот рейтинг возглавляет Москва. Так, жители российской столицы за отчетный период приобрели 155,9 тыс. новых машин – на 18,4% меньше, чем за 10 месяцев 2019 года. Вторым по величине традиционно является авторынок Санкт-Петербурга, который за этот период тоже сократился, но меньше московского – только на 9,5% до 69,4 тыс. экземпляров. В тройку городов-лидеров также вошла Казань, имеющая статус третьей столицы страны. Ее результат – 17,8 тыс. купленных автомобилей (-4,4%).

Места с 4-го по 12-е тоже занимают города-миллионники. При этом среди них только Ростов-на-Дону еще не достиг 10-тысячной отметки по объему рынка. Следом идет Тольятти (13-я позиция), которому по итогам января – октября удалось опередить четыре города с населением более 1 млн человек: Новосибирск, Волгоград, Красноярск и Омск. Интересно, что, кроме Тольятти, который не является региональным центром, в ТОП-25 попали еще два таких города – это Набережные Челны (19-е место) и Сургут (25-е).

Практически все города, попавшие в наш рейтинг, демонстрируют падение рынка новых легковых машин. Самое глубокое из них – в Москве (-18,4%). В Краснодаре, Красноярске, Челнах, Ижевске, Ульяновске и Сургуте оно тоже превышает 10%. А вот рыночный рост зафиксирован только в двух городах – Омске (+8,4%) и Оренбурге (+3,2%).

Более подробная информация о состоянии рынка в городах РФ содержится в таблице.

ТОП-25 ГОРОДОВ РФ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В ЯНВАРЕ – ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА (шт.)

Фото: Бизнес Кар.