Genesis объявил цены на бизнес-седан G80 и кроссовер GV80

Компания Genesis объявила цены на новое поколение бизнес-седана G80 и первый для бренда кроссовер – GV80, с которым входит в один из наиболее популярных сегментов – SUV-E. Бизнес-седан G80 будет представлен в пяти комплектациях по цене от 3 млн 500 тыс. рублей до 5 млн 500 тыс. рублей. Новый кроссовер GV80 также будет предложен в пяти различных комплектациях, а диапазон цен составит от 4 млн 050 тыс. рублей до 6 млн 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Genesis.

Бизнес-седан G80 третьего поколения будет доступен на российском рынке с одним из двух вариантов бензиновых двигателей с турбонаддувом – 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым (249 л. с., 422 Нм) и 3,5-литровым V6 (379 л. с., 530 Нм). Линейка силовых агрегатов нового GV80 включает идентичные с G80 бензиновые двигатели, а также 249-сильный турбодизель, версия с которым, как ожидается, станет наиболее востребованной среди покупателей кроссовера. В стандартное оснащение обеих моделей входят 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, система полного привода, десять подушек безопасности, мультимедийная система с навигацией и сенсорным 14,5-дюймовым экраном, поддерживающая Apple Carplay и Android Auto, камера заднего вида, полностью светодиодные фары и задние фонари.