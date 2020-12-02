Правительство выделило более 1,4 млрд рублей на закупку медицинского транспорта для сельской местности

Правительство выделило более 1,4 млрд рублей на закупку автотранспорта для медицинских учреждений, расположенных в сельской местности и малых городах России. Речь идет об оснащении поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц, сообщает пресс-служба правительства РФ. Как отмечается, эти деньги для них планировалось выделить в 2021 году, но из-за ситуации с коронавирусом закупку решили ускорить.

Финансирование поступит из резервного фонда правительства в 2020 году и поможет приобрести 2 тыс. автомобилей. Транспорт будет задействован для выезда врачей на вызовы, транспортировки пациентов в больницы, а также доставки лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов. Это повысит доступность оказания медицинских услуг и позволит снизить нагрузку на службы скорой помощи.

Больше информации об изменениях в автомобильном мире в связи с пандемией содержится у нас на сайте под тэгом коронавирус.