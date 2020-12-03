Цифры и события российского авторынка 48 недели 2020 года

Поговорим о цифрах и событиях российского авторынка на 48 неделе и вначале о прогнозе. На прошлой неделе на нашей конференции «AUTOSTAT Analytic Day» мы озвучили свое видение объема российского рынка новых легковых автомобилей на следующий год. Мы считаем, что в следующем году рынок будет находиться примерно на уровне 1 миллион 350 тысяч новых легковых автомобилей. Это примерно – 56% по отношению к уровню этого года. Хотя понятно, что во многом все будет зависеть от цен на нефть и от курсов валют. Подробнее об этом рассказал наш эксперт Виктор Пушкарев.

Об автомобилях с пробегом

Рынок автомобилей с пробегом в октябре составил 588 тысяч автомобилей. Это на 12 % больше, чем в октябре прошлого года. Интересно, что из этого объема - 450 тысяч автомобилей - это автомобили в возрасте 7 лет и старше. Это 77 % от всего рынка. Из них 320 тысяч автомобилей (или больше половины) в возрасте 10 лет и старше. И 108 тысяч автомобилей в возрасте до пяти лет и это именно тот сегмент, который интересен дилерам. Примечательно, что в этом году за 10 месяцев дилерский сегмент, по нашей оценке, составил около 14 %.

О ценах на новые автомобили

Все мы знаем, что в этом году рынок как новых автомобилей, так и автомобили с пробегом, во многом, растет за счет того, что покупатели стремятся приобрести автомобиль по цене ниже, чем та, которая будет завтра. И мы видим, что цены как на новый автомобиль, так и на автомобили с пробегом, продолжают расти. При этом пока средневзвешенная цена на рынке новых автомобилей выросла на 6,5% к прошлому году, несмотря на то что доллар вырос гораздо больше. Этот относительно небольшой рост связан с тем, что изменилась структура рынка, и по сравнению с прошлым годом продается больше бюджетных автомобилей, продажи которых поддерживается госпрограммой.

При этом, на наш взгляд, как в этом 2020 году, так и в начале следующего 2021 года цены продолжит расти. И в целом за следующий год рост цен сможет составить до 10%.

Интересно, что Россия, как обычно, идет своим путем. А в Германии с начала пандемии цены на автомобили напротив снизились. На новые автомобили около 3% и на автомобили с пробегом до 5%.

О тенденциях авторынка Германии

В этом году там более чем 2 раза выросли продажи автомобилей на альтернативном топливе. Так, чистых электромобилей было продано 120 000 это + 130 % к итогам 10 месяцев прошлого года. Гибридных автомобилей - 131 тысяча и это + 290 % к 10 месяцам прошлого года. Почему? На покупку новых электромобилей в Германии существует так называемая «экологическая тенденция» и если в начале она была 3000 евро на покупку нового автомобиля, то теперь она стала 6000 евро. И, мало того, этот бонус продлили до 2025 года.

Об опросах автовладельцев

О чем рассказали нам автовладельцы в рамках проводимого нами опроса? Самые узнаваемые без подсказки марки масел в России - это shell, mobil, castrol. И больше 55% российских автовладельцев используют синтетическое масло.

Подробности о прогнозах авторынка и о китайских автомобилях смотрите на нашем канале «Автостат ТВ».