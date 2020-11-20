Новый Mercedes-Maybach S-Класс появится в России летом 2021 года

Компания Mercedes-Benz представила новый Mercedes-Maybach S-Класса, который доберется до российского рынка летом 2021 года.

Новый Mercedes-Maybach S-Класс (длина/ширина/высота: 5469/1921/1510 мм) отличает увеличенная по сравнению с удлиненной версией Mercedes-Benz S-Класса на 18 см колесная база, сообщает пресс-служба штутгартской марки. Благодаря применяемым на серийной основе сиденьям Executive и пакету функций «Личный водитель» задняя часть салона превращается в комфортабельное место как для работы, так и для отдыха. Интерьер автомобиля получил эксклюзивные детали, как, например, крупные элементы декоративной отделки деревом на спинке передних сидений и в пространстве между обоими задними пассажирами.

Отличительными особенностями передней части кузова Mercedes-Maybach S-Класс являются характерный капот с хромированным обтекателем и решетка радиатора, в обрамление которой интегрировано словесное обозначение бренда Maybach. Задние двери шире, чем у собратьев этой модели, а в стойке С кузова располагается неподвижное треугольное боковое стекло. Эмблема Maybach на стойке C кузова подчеркивает эксклюзивность этого автомобиля. На заказ Mercedes-Maybach S-Класс может быть оборудован задними дверьми повышенной комфортности с электроприводом.

Эксклюзивность внешнего вида Mercedes-Maybach S-Класса по запросу покупателя может быть усилена двухцветной окраской кузова с разделительной линией. В качестве опции доступна также инновационная технология фар Digital Light. Она открывает новые функциональные возможности, например, возможность проецирования на проезжую часть вспомогательной разметки или предупредительных символов (функция недоступна в РФ). В каждой из фар головного освещения система Digital Light располагает световым модулем из трех сверхмощных светодиодов, чей свет преломляется и направляется посредством 1,3 млн микроскопических зеркал.

Что касается интерьера Mercedes-Maybach S-Класса, «скульптура», образуемая сочетанием приборной панели, центральной консоли и подлокотников, кажется парящей над обширным ландшафтом салона. В салоне Mercedes-Maybach S-Класса предлагается до пяти дисплеев. На серийной основе автомобиль получает центральный OLED-дисплей с диагональю 12,8 дюйма в качестве высокотехнологичного центра управления. В качестве опции для водителя предлагается 3D-дисплей с диагональю 12,3-дюйма с трехмерным отображением других участников дорожного движения, а также ярко выраженными эффектами глубины пространства и светотеневыми эффектами. Обрамление круглых приборов выполнено в типичном для бренда цвете «розовое золото».

В Mercedes-Maybach дебютирует адаптивное освещение задней части салона, которое подстраивается под пожелания пассажиров по нескольким параметрам: помимо яркости, можно регулировать размер и положение светового пятна. Возможна регулировка в широком диапазоне – от точного рабочего освещения до расслабляющего освещения для отдыха.

В новом S-Классе начинает использоваться информационно-развлекательная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) второго поколения, особенностью которой является ее сетевая интеграция с самыми разными системами и датчиками автомобиля. По запросу клиента ассистент салона MBUХ может быть добавлен и в заднюю часть салона Mercedes-Maybach S-Класса.

Двигатели Mercedes-Maybach S-Класса взяты из портфолио Mercedes-Benz и отличаются частичной электрификацией. Задачу электрической поддержки берет на себя интегрированный стартер-генератор (ISG) второго поколения. Он обеспечивает до 15 кВт дополнительной мощности, способствует экономичному движению накатом при движении с постоянной скоростью, делает процесс работы автоматической функции Start/Stop еще более комфортным, а саму систему привода в целом более экономичной. Коробка передач 9G-tronic была модернизирована для совместного использования с ISG.

Добавим, что с момента выхода на рынок Mercedes-Maybach S-Класса в 2015 году по всему миру уже реализовано около 60 тысяч его экземпляров. 2019-ый год с цифрой 12 тыс. единиц стал рекордным по продажам автомобилей Mercedes-Maybach S-Класса. В Китае был отмечен двузначный рост. Наряду с Китаем основными регионами продаж в последние годы были Россия, Южная Корея, США и Германия.