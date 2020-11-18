Audi обновила спортивную версию кроссовера Q2

Компания Audi представила рестайлинговую версию спортивного кроссовера SQ2. В Европе продажи автомобиля стартуют в следующем году. Цены на машину начинаются от 45700 евро, сообщает портал Autonews.ru.

Длина автомобиля Audi SQ2 составляет 4,21 метра. Обновленный кроссовер получил восьмиугольную решетку радиатора Singleframe, светодиодные фары и фонари (за доплату клиентам предложат матричную оптику), спойлер, боковые зеркала с корпусами черного цвета и двойные патрубки выхлопной системы.

В салоне устанавливаются спортивные сиденья, многофункциональный руль, цифровая приборная панель и накладки из нержавеющей стали на педали. Водителю доступны модернизированная мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, продвинутый адаптивный круиз-контроль с возможностью распознавания дорожных знаков и премиальная аудиосистема Bang & Olufsen. Объем багажного отделения составляет 355 литров. При сложенных задних сиденьях этот показатель вырастает до 1000 литров.

Обновленный Audi SQ2 оснастили бензиновым 2,0-литровым четырехцилиндровым наддувным двигателем, развивающим 300 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, а тяга передается на все колеса. Кроссовер способен ускоряться с места до первой «сотни» за 4,9 сек., а его максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Кроссовер получил подвеску со спортивными настройками и уменьшенным на 20 мм дорожным просветом. Кроме того, новинку укомплектовали тормозными механизмами с 340- и 310-миллиметровыми дисками спереди и сзади соответственно.

В сентябре Audi рассекретила обновленную версию стандартного Q2, который является самым маленьким кроссовером немецкого бренда. В Германии цены на новинку уже объявили – желающим приобрести автомобиль придется заплатить минимум 25 тыс. евро. В России на данный момент кроссовер Audi Q2 не продается.

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